La semplicità del cuore Aspettando il Natale 2021 | tra presepe e speranze

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unancora diverso, quest’anno. Vaccino, misure di contenimento e super green pass arginano ma non fermano il virus, nella “quarta ondata” della pandemia. Prosegue, dunque, l’itinerario di un viaggio che si sperava al termine, mentre continua verso luoghi incerti e sconosciuti. L’emergenza sanitaria è sempre più un grande contenitore di disagi e di solitudini ma anche di polemiche e di rabbia, tra violenze, proteste no vax e accesi dibattiti mediatici, anche da parte di intellettuali, che fanno riflettere. E, così, viviamo l’attesa del secondodell’era post Covid che ha rischiato persino di vedere cancellato il suo nome, nell’idea di un’inclusività ad ampio raggio condivisa dalla Commissione europea. In Italia sono tornati i mercatini, gli alberi nelle piazze e le luminarie, è ripreso lo shopping e l’allegria dei locali. Per le “prime” di ...