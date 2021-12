Inter che numeri: ha segnato 94 reti in Serie A nel 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Inter ha vinto sette delle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (1N, 1P), segnando 2.4 reti di media nel periodo (22 gol complessivi). Il Cagliari ha pareggiato 28 partite contro l’Inter in Serie A (14V, 40P), i sardi contano più pareggi solamente contro la Sampdoria (31) nel massimo campionato. Tra le avversarie contro cui l’Inter ha sempre segnato in casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nel periodo (21): l’ultimo clean sheet esterno del Cagliari contro i nerazzurri risale al marzo 1992. Nel 2021 l’Inter è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite casalinghe nei maggiori 5 campionati europei: 17 su 19 (2N). Nella sua storia in ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ha vinto sette delle ultime nove sfide contro il Cagliari inA (1N, 1P), segnando 2.4di media nel periodo (22 gol complessivi). Il Cagliari ha pareggiato 28 partite contro l’inA (14V, 40P), i sardi contano più pareggi solamente contro la Sampdoria (31) nel massimo campionato. Tra le avversarie contro cui l’ha semprein casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nel periodo (21): l’ultimo clean sheet esterno del Cagliari contro i nerazzurri risale al marzo 1992. Nell’è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite casalinghe nei maggiori 5 campionati europei: 17 su 19 (2N). Nella sua storia in ...

Advertising

OptaPaolo : 119 e 118 - #Napoli (119) e #Inter (118) sono le 2 squadre ad aver effettuato piú conclusioni nella fase a gironi d… - realvarriale : Bilancio dopo i gironi di Coppe europee: @juventusfc brava e fortunata @Inter concreta e diligente @acmilan e… - Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - Inter_Scout : @Kuzko29286995 Il talento è innegabile, probabilmente l'anno prossimo lo manderanno in prestito forse in Serie B e… - InterClubIndia : RT @GuarroPas: 100 anni di #Prisco, il ricordo di #Moratti a CM. Tenere in vita il tuo ricordo è il minimo che io possa fare. Perché tu, co… -