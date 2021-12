Incendio in una scuola di musica, muore insegnante violino (Di sabato 11 dicembre 2021) E’ morta tra gli strumenti musicali che tanto amava. Monica Prendin, cantante, violinista e tastierista di 55 anni , è la vittima dell’Incendio divampato questa mattina nei locali di Tamburvoice,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 dicembre 2021) E’ morta tra gli strumentili che tanto amava. Monica Prendin, cantante, violinista e tastierista di 55 anni , è la vittima dell’divampato questa mattina nei locali di Tamburvoice,...

