“Ha bestemmiato | fuori dal GF Vip” Soleil Sorge a rischio espulsione

Soleil Sorge bestemmia al GF Vip 6. L'influencer italoamericana è una delle protagoniste della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Brganelli e anche nella puntata andata in onda venerdì 10 dicembre è stata votata come la preferita del pubblico, cosa che però non quadra a molti utenti social. Soleil Sorge è innegabilmente una delle concorrenti che più ha avuto spazio all'interno del reality show e per molti è la pupilla di Alfonso Signorini, che anche durante l'ultima puntata, nonostante le pesanti critiche fatte a Sophie Codegoni, non ha chiesto alla vippona di scusarsi, come invece aveva chiesto la scorsa settimana con Lulù Selassiè, che aveva dato dell'idiota a Maria Monsè.

Mario235805751 : #GFVIP come fa la canzone fratelli di paglia, intende chi ha la coda di paglia ossia gli hater e tutti coloro che… - Smile_Isa7 : RT @martasuicubi: Nonostante non sopporti Soleil, quelli che si stanno attaccando a OMFG per dire che abbia bestemmiato stanno fuori dal mo… - martasuicubi : Nonostante non sopporti Soleil, quelli che si stanno attaccando a OMFG per dire che abbia bestemmiato stanno fuori dal mondo ?? #GFvip - biebspvrpose : Soleil fuori, ha bestemmiato. La legge è uguale per tutti #gfvip @GrandeFratello @alfosignorini - BiancaLastra3 : @GrandeFratello Soleil ha bestemmiato! Fuori subito -