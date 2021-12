Gb | duchessa di Cambridge si è fatta strada nella famiglia reale

Advertising

fiamma1990 : RT @fossiFiga: La Duchessa di Cambridge nella foto di quest'anno è bella come il sole - fossiFiga : La Duchessa di Cambridge nella foto di quest'anno è bella come il sole - Vi_x_A : RT @fossiFiga: Manca UN MESE ESATTO al quarantesimo compleanno della Duchessa di Cambridge. - fossiFiga : Manca UN MESE ESATTO al quarantesimo compleanno della Duchessa di Cambridge. - giadacristina : La smorfia del fratello della Duchessa di Cambridge, Catherine mi fa capire che alla fin fine oltre la ricchezza, o… -

Ultime Notizie dalla rete : duchessa Cambridge

Agenzia askanews

"Non è nata nella casata dei Windsor, ma l'ultima impresa delladirivela ora la sua posizione centrale nella famiglia e forse ci dà un assaggio della regina che un giorno diventerà". Così racconta Royal News della CNN, un dispaccio settimanale ...Ladi, in particolare, è stata immortalata con un paio di orecchini con zaffiri e diamanti, un prestito della Sovrana. Regina Elisabetta, la voce sul discorso di Natale: "Prima ...La fine della Royal Family è davvero vicina. Il colpo durissimo inferto da Harry e Meghan alla monarchia. Tutti sono pronti a farlo, cosa sta accadendo ...Come ogni anno, anche per il 2021 i Duchi di Cambridge hanno condiviso la cartolina di Natale che li ritrae in Giordania con i tre figli.