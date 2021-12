Basket: Steve Kerr nuovo allenatore di Team USA, succede a Gregg Popovich (Di sabato 11 dicembre 2021) Tecnicamente mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, ma la parola di Adrian Wojnarowski, storico insider NBA per la ESPN, è sinonimo storico di questo termine in senso strettissimo. Steve Kerr è il nuovo allenatore di Team USA: un nome, dunque, pesantissimo va a rilevare quello già rinomato di Gregg Popovich, che lascia con l’oro olimpico al collo. L’attuale coach dei Golden State Warriors sarà affiancato, nel suo nuovo incarico, dagli assistenti Monty Williams (che guida i Phoenix Suns), Erik Spoelstra (dal 1997 ai Miami Heat, prima come vice e poi, dal 2008, come capo allenatore) e Mark Few (rinomato a livello universitario, dal 1999 sulla panchina di Gonzaga). Secondo la decisione di Grant Hill, al primo grosso scossone dato dal ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Tecnicamente mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, ma la parola di Adrian Wojnarowski, storico insider NBA per la ESPN, è sinonimo storico di questo termine in senso strettissimo.è ildiUSA: un nome, dunque, pesantissimo va a rilevare quello già rinomato di, che lascia con l’oro olimpico al collo. L’attuale coach dei Golden State Warriors sarà affiancato, nel suoincarico, dagli assistenti Monty Williams (che guida i Phoenix Suns), Erik Spoelstra (dal 1997 ai Miami Heat, prima come vice e poi, dal 2008, come capo) e Mark Few (rinomato a livello universitario, dal 1999 sulla panchina di Gonzaga). Secondo la decisione di Grant Hill, al primo grosso scossone dato dal ...

