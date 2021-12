Addio a Emamotorsport: morto il meccanico youtuber Ema Sabatino (Di sabato 11 dicembre 2021) E' morto improvvisamente a 45 anni Emanuele Sabatino, per tutti "Emamotorsport" , il meccanico ed elaboratore di auto più seguito sui social media. Il decesso è avvenuto il 9 dicembre a Broni, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) E'improvvisamente a 45 anni Emanuele, per tutti "" , iled elaboratore di auto più seguito sui social media. Il decesso è avvenuto il 9 dicembre a Broni, in ...

