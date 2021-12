Sophie Codegoni stanca di Soleil pronta a rivelare cose scottanti su di lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP in onda oggi, 10 dicembre 2021, potremo assistere forse a un momento pieno di rancore e trash che vedrà protagonisteSorge e. Tutto è successo ieri, quandoha offesocon una battuta e poi le due se le sono cantate dicendosene di ogni. La cosa è andata avanti con un lungo sfogo da parte di. Lasi è dettadi sopportare le cattiverie della Sorge e ha detto anche di esserea tirare fuori tutto quello che sa di lei. Adesso basta, se continuerà a trattarla male, come fa anche con gli altri, arriverà il momento di dire tutto, anche quello che finora ha tenuto per lei. Ne ha parlato anche con Gianmaria ieri sputando fuori il rospo. Il ...