Shevchenko-D’Aversa in coro | “Genoa-Sampdoria? Derby da vincere!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sarà undella Lanterna doppiamente importante per il duo, rispettivamente tecnici diche, questa sera, impatteranno sul manto erboso del Luigi Ferraris nella stracittadina della paura. Entrambi i club vivono momenti negativi, con i blucerchiati che hanno (anche) visto incarcerare il proprio patron. La classifica, poi, non è certamente delle migliori: i rossoblù sono penultimi, mentre i blucerchiati sono poco sopra la zona rossa. Sarà una sfida importante per tenere le panchine. Le parole del duoEcco le parole del tecnico delin conferenza stampa: “Sarà una gara molto calda e intensa che va giocata con grande spirito. Ilsi affronta con cuore caldo e ...