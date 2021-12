Advertising

sportli26181512 : Salernitana, Colantuono: 'Mi aspetto una prova di carattere': Il tecnico: 'Fiorentina? Dobbiamo ripetere l’atteggia… - infoitsport : Fiorentina-Salernitana, Colantuono: “Domani serve una prova di carattere” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Colantuono: 'Con la Fiorentina servirà un approccio diverso rispetto all'ultima gara' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Colantuono: 'Con la Fiorentina servirà un approccio diverso rispetto all'ultima gara' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Colantuono: 'Con la Fiorentina servirà un approccio diverso rispetto all'ultima gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Lo ha dichiarato il tecnico della, Stefano, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina: "Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, ...Questo è quello che si aspetta Vincenzo Italiano dal match interno contro ladove, ... La seconda vittoria esterna per gli uomini dicon il punteggio di 1 - 2 è proposta a 27. ...SALERNO - La Salernitana di Stefano Colantuono è pronta per affrontare un'altra sfida complicata prevista dal suo calendario. Contro la Fiorentina i granata cercheranno punti preziosi in chiave ...Il tecnico: "Fiorentina? Dobbiamo ripetere l’atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore" ...