Per Conte incontri a margine dell’assemblea Cna, mini-summit con Letta (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – Girandola di incontri per il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine dell’assemblea di Cna all’Auditorium della Conciliazione, alla quale hanno partecipato i principali leader politici. L’ex premier, prima dell’inizio dell’assemblea, a quanto si apprende, ha avuto prima un faccia a faccia con il coordinatore di FI Antonio Tajani e subito dopo un confronto con Matteo Salvini. Infine Conte si è intrattenuto in un “lungo” colloquio con il segretario del Pd Enrico Letta. E al centro dei colloqui, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo, è molto probabile che ci siano stati i due temi caldi del momento: la manovra e soprattutto il Quirinale. All’assemblea ha partecipato anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, con il quale Conte ha ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – Girandola diper il presidente del M5S Giuseppedi Cna all’Auditorium della Conciliazione, alla quale hanno partecipato i principali leader politici. L’ex premier, prima dell’inizio, a quanto si apprende, ha avuto prima un faccia a faccia con il coordinatore di FI Antonio Tajani e subito dopo un confronto con Matteo Salvini. Infinesi è intrattenuto in un “lungo” colloquio con il segretario del Pd Enrico. E al centro dei colloqui, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo, è molto probabile che ci siano stati i due temi caldi del momento: la manovra e soprattutto il Quirinale. All’assemblea ha partecipato anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, con il qualeha ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Conte Regeni, l'ex ministro Minniti: "Fui inviato al Cairo da Conte" Marco Minniti - ex ministro dell'Interno e attuale presidente della Fondazione Med Or - fu inviato in missione segreta in Egitto dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per sbloccare il processo sul caso Regeni. A svelarlo è lo stesso Minniti in una intervista al "The Post Internazionale". "Mi fu chiesto dal Presidente del Consiglio in persona", rivela l'ex ...

Quirinale: Conte, 'dopo manovra coinvolgerò Meloni e Salvini in dialogo' ... avverto la responsabilità per primo di coinvolgerli in un dialogo' sul Colle, un invito al confronto 'di cui mi farò sicuramente premura'. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ...

Per Conte incontri a margine Cna,mini-summit con Letta - Ultima Ora Agenzia ANSA Conte: "Manovra mi convince, Draghi ha mantenuto impegno su rdc" ''Questa manovra nel suo complesso mi convince...''. Il presidente M5S, Giuseppe Conte, si esprime così nell'intervista ad Adnkronos Live. Quanto al reddito di ...

Quirinale: Conte, 'dopo manovra coinvolgerò Meloni e Salvini in dialogo' Roma, 10 dic. Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni "ci incontriamo, ci siamo incontrati anche oggi all'assemblea del Cna, io, nei giorni scorsi, ho accolto l'inv ...

