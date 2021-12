Nobel:Muratov e Ressa a Oslo,minuto silenzio per colleghi uccisi (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Alziamoci e onoriamo i colleghi miei e di Maria Ressa, che hanno dato la vita per questa professione, con un minuto di silenzio, e diamo il nostro sostegno a coloro che subiscono persecuzioni". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Alziamoci e onoriamo imiei e di Maria, che hanno dato la vita per questa professione, con undi, e diamo il nostro sostegno a coloro che subiscono persecuzioni". Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Nobel Muratov Nobel:Muratov e Ressa a Oslo,minuto silenzio per colleghi uccisi Lo ha detto il giornalista investigativo russo, Dimitry Muratov, durante la cerimonia di premiazione del Nobel per la pace, al municipio di Oslo, vinto insieme alla reporter filippina Maria Ressa. "...

Nobel Pace consegnato a Ressa e Muratov nell'annus horribilis della libertà di stampa La giornalista Maria Ressa ritira a Oslo il premio Nobel per la Pace vinto insieme al collega Dmitry Muratov , mentre giorno dopo giorno si aggiorna la conta dei reporter uccisi. L'ultimo è Jesus Yutrago Malabanan , assassinato l′8 dicembre ...

Nobel: Ressa denuncia 'fanghi tossici' dei giganti Internet Usa Ricevendo il premio Nobel per la pace oggi in una cerimonia al municipio di Oslo, la giornalista filippina Maria Ressa ha lanciato un attacco al vetriolo contro i colossi tecnologici americani, colpev ...

