Merkel non è riuscita a rendere l’Europa meno tedesca | dice Alexis Tsipras

In questo episodio bonus della serie di Europod "La mia domanda ad Angela Merkel", Alexis Tsipras, che è stato il primo ministro greco durante una delle più grandi crisi del suo paese e dell'UE, racconta il suo intrigante rapporto con Angela Merkel, un'avversaria sul piano ideologico, pur essendo una controparte attenta. Pur deplorando la sua fermezza sull'austerità di bilancio, Tsipras loda la sua capacità di ascoltare, la sua conoscenza dei dossier e la sua onestà. Ci consegna un ritratto esaustivo e affascinante della cancelleria tedesca, molto misurato rispetto al rapporto conflittuale che aveva con essa.

