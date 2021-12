India, paura in un autosalone: cinghiale irrompe nel locale e carica un dipendente (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' successo a Mangalore, nello stato del Karnataka, India. Il dipendente di un autosalone sta camminando all'interno del parcheggio dell'azienda quando non si accorge di quanto sta accadendo proprio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' successo a Mangalore, nello stato del Karnataka,. Ildi unsta camminando all'interno del parcheggio dell'azienda quando non si accorge di quanto sta accadendo proprio ...

Advertising

lostinmacity : Tutte le ragazze con cui lavoravo si sedevano sul vagone per donne e nei viaggi ci sentivamo più sicure. Purtroppo… - StefanoPutinati : Il Dragone fa paura… Russia e India firmano accordo di cooperazione militare fino al 2031 - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????India, paura in un autosalone: cinghiale irrompe nel locale e caric… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????India, paura in un autosalone: cinghiale irrompe nel locale e… - India_26_ : RT @CannovaV: Non abbiate paura delle conseguenze. Di felicità non è mai morto nessuno. -