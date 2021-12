Green Pass, stop temporaneo per chi risulta positivo al Covid-19 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra qualche giorno dovrebbe entrare in vigore la norma che sospende il Green Pass ai positivi al Covid: si attende l’ok del Garante della Privacy stop temporaneo del Green Pass per chi risulta positivo al Coronavirus: si tratterebbe di una revoca a tempo della certificazione verde, che non è contemplata a livello europeo in nessun Paese. Al momento, il Green Pass resta valido anche se si risulta positivi al Covid. Ad aver sollevato il problema è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un question time alla Camera e aveva annunciato anche che la questione era sul tavolo con le Regioni. Non sono ancora chiari i termini della sospensione della ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra qualche giorno dovrebbe entrare in vigore la norma che sospende ilai positivi al: si attende l’ok del Garante della Privacydelper chial Coronavirus: si tratterebbe di una revoca a tempo della certificazione verde, che non è contemplata a livello europeo in nessun Paese. Al momento, ilresta valido anche se sipositivi al. Ad aver sollevato il problema è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un question time alla Camera e aveva annunciato anche che la questione era sul tavolo con le Regioni. Non sono ancora chiari i termini della sospensione della ...

