FIFA 22 Capoue TOTGS Player Review (Di venerdì 10 dicembre 2021) Capoue TOTGS, che SUPER Carta! PERO'… Workrate normale/normale e le 3 skills e piede debole lo penalizzano tantissimo a centrocampo, considerando anche la bassa aggressività (81 per un cc/cdc difensivo è davvero poco), inoltre è un giocatore full manuale, non ha automatismi difensivi, nonostante l'alto valore di intercettazioni. Da usare in un centrocampo a 3 (41212 stretto, 4321) affiancato da uno molto tecnico alla de jong e uno molto difensivo alla kante. Ricordiamo che FIFA 22 è disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia

