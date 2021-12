Delia Duran è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo | ecco chi è Carlo Cuozzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo le foto scattate da Chi con Simone Bonaccorsi,un. Gli scatti, diffusi da Whoopsee.it, la ritraggono in atteggiamenti intimi con un ragazzo dall’identità per ora misteriosa, in un noto ristorante di Milano. In molti pensano che sia solamente una finzione, l’ennesimo tentativo di creare dinamiche con il suo compagno Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. La compagna di Alex Belli èsorpresa a cena in un ristorante di Milano insieme a un misterioso. I due hanno trascorso una romantica serata, apparendo complici, intimi e scambiandosi diversi baci. Sono poi usciti dal locale insieme, passeggiando sotto lo stesso ombrello, senza però ...