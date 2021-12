Covid, Mattarella: “Non vanificare gli sforzi. Pnrr cruciale per un’Italia più sostenibile”. Sui diritti umani: “Pandemia ha ampliato divari” (Di venerdì 10 dicembre 2021) La lotta alla Pandemia è tutt’altro che finita, anzi “ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolge alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, riunita oggi in assemblea e presieduta da Daniele Vaccarino. Proprio la fiducia, secondo il capo dello Stato, è un “elemento determinante insieme a riforme e investimenti per assicurare le basi per una crescita duratura e diffusa”. Mattarella sottolinea quindi che l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenuto dalla Unione europea, “riveste un’importanza cruciale per aumentare il potenziale di crescita e porre il nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La lotta allaè tutt’altro che finita, anzi “ora è il momento di impegno per nonglifin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio, rivolge alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, riunita oggi in assemblea e presieduta da Daniele Vaccarino. Proprio la fiducia, secondo il capo dello Stato, è un “elemento determinante insieme a riforme e investimenti per assicurare le basi per una crescita duratura e diffusa”.sottolinea quindi che l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenuto dalla Unione europea, “riveste un’importanzaper aumentare il potenziale di crescita e porre il nostro ...

