Covid, i dati sulla scuola: contagiato lo 0,4% degli studenti, quarantene al 2%. Bianchi: «È l'ambiente più tutelato» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo gli ultimi dati, lo 0,4% degli studenti in Italia è contagiato dal Coronavirus. A farlo sapere è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che spiega: «A tutt'oggi la scuola è l'ambiente più tutelato. I contagi sono sotto controllo, il tasso di vaccinazioni è molto alto, tra i ragazzi tra i 16 e i 19 anni oltre l'85%. La vaccinazione è lo strumento con cui la comunità scientifica ci ha guidato nell'opporci al contagi». Bianchi ha poi aggiunto: «Possiamo citare tanti casi isolati e situazioni estreme, ma i dati complessivi sono quelli. Le quarantene solo al 2,1% della popolazione studentesca. La situazione sarà sempre più sotto controllo vaccinando tra i 5 ai 12 anni».

