Bollo auto in ritardo? Come e dove effettuare il pagamento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fine ottobre è stato il termine ultimo per effettuare i pagamenti di chi ha il Bollo auto scaduto alla fine di settembre. Ecco cosa fare e Come Il 31 ottobre è stato l’ultimo giorno utile per pagare il Bollo auto per chi ha la tassa scaduta nel mese di settembre. Il Bollo va infatti pagato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fine ottobre è stato il termine ultimo peri pagamenti di chi ha ilscaduto alla fine di settembre. Ecco cosa fare eIl 31 ottobre è stato l’ultimo giorno utile per pagare ilper chi ha la tassa scaduta nel mese di settembre. Ilva infatti pagato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mauro73432329 : - PaoloRo15488545 : @OneNobody100k @gspazianitesta Come le auto. Anche le case saranno Euro 1, Euro 2 ecc. ecc. Il bollo (IMU) di conse… - ioluc_ia : @flayawa No, ancora non hanno capito niente. Famigliare vaccinato, a giugno ha scaricato l'App IO, che è gestita d… - PasqualeCappi10 : Riconosciuto sempre da loro stessi stessa cosa il bollo auto e tutto ciò che ci tassano un estorsivanazista - ClubAlfaIt : Come pagare il bollo auto: tutte le modalità #BolloAuto #FiscoELeggi -