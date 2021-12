Striscia la Notizia, arriva Diletta Leotta: sarà la nuova conduttrice in coppia con Alessandro Siani (Di giovedì 9 dicembre 2021) Striscia la Notizia: Diletta Leotta nuova conduttrice con Alessandro Siani. Domani, venerdì 10 dicembre, dietro il bancone di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva la coppia d'eccezione ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021)lacon. Domani, venerdì 10 dicembre, dietro il bancone dila(Canale 5, ore 20.35)lad'eccezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Striscia la Notizia, arriva Diletta Leotta: sarà la nuova conduttrice in coppia con Alessandro Siani Striscia la Notizia: Diletta Leotta nuova conduttrice con Alessandro Siani. Domani, venerdì 10 dicembre, dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva la coppia d'eccezione ...

Diletta Leotta alla conduzione di 'Striscia' Prima assoluta domani in coppia con Alessandro Siani Diletta Leotta debutta a Striscia la Notizia. Domani, venerdì 10 dicembre, su Canale 5 alle 20.35 arriva la coppia d'eccezione, formata dalla conduttrice e Alessandro Siani. Per Siani, reduce dal brillante esordio di questa ...

Striscia la Notizia, Diletta Leotta e Alessandro Siani conduttori d'eccezione Diletta Leotta e Alessandro Siani venerdì 10 dicembre saranno dietro il bancone di Striscia La Notizia nelle vesti di conduttori. Un esordio per la Leotta e un grande ritorno per ...

