Stati Uniti - Il governo non comprerà più endotermiche dal 2027: Biden firma lalt (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo che impone a tutti gli organi governativi di Washington lo stop all'acquisto di veicoli alimentati da carburanti fossili. L'alt definitivo ai mezzi a combustione interna è fissato per il 2035, ma già dal 2027 è previsto che gli acquisti riguardino solo veicoli leggeri a emissioni zero. Il dispositivo rientra in un più ampio programma volto a ridurre le emissioni del governo federale del 65% entro il 2030, anche tramite il consumo di elettricità generata da fonti non legate ai carburanti fossili, e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Una flotta da grandi numeri. La decisione di Biden ha un grande impatto perché la macchina amministrativa della Casa Bianca ha un peso rilevante ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente degli, Joe, hato un ordine esecutivo che impone a tutti gli organi governativi di Washington lo stop all'acquisto di veicoli alimentati da carburanti fossili. L'alt definitivo ai mezzi a combustione interna è fissato per il 2035, ma già dalè previsto che gli acquisti riguardino solo veicoli leggeri a emissioni zero. Il dispositivo rientra in un più ampio programma volto a ridurre le emissioni delfederale del 65% entro il 2030, anche tramite il consumo di elettricità generata da fonti non legate ai carburanti fossili, e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Una flotta da grandi numeri. La decisione diha un grande impatto perché la macchina amministrativa della Casa Bianca ha un peso rilevante ...

