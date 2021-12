Spazio, in orbita con Ixpe anche l’Università di Pisa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono anche tre detector unit progettate, integrate e qualificate a Pisa a bordo del satellite Ixpe, l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer nato dalla collaborazione esclusiva tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana e partito questa mattina, alle 7,00 ora italiana, dal Kennedy Space Center in Florida. A realizzare le tre detector unit è stato un gruppo di lavoro guidato dal professore Luca Baldini, che ha coinvolto nella missione sette tra studenti e dottorandi dell’Ateneo Pisano e appartenenti al Dipartimento di Fisica e alla Scuola di Ingegneria. “E’ un grande onore per la nostra comunità aver contribuito ad una missione spaziale così importante” ha commentato il Rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella. “Quanto realizzato è la dimostrazione ulteriore della forza, a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sonotre detector unit progettate, integrate e qualificate aa bordo del satellite, l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer nato dalla collaborazione esclusiva tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana e partito questa mattina, alle 7,00 ora italiana, dal Kennedy Space Center in Florida. A realizzare le tre detector unit è stato un gruppo di lavoro guidato dal professore Luca Baldini, che ha coinvolto nella missione sette tra studenti e dottorandi dell’Ateneono e appartenenti al Dipartimento di Fisica e alla Scuola di Ingegneria. “E’ un grande onore per la nostra comunità aver contribuito ad una missione spaziale così importante” ha commentato il Rettore deldi, Paolo Mancarella. “Quanto realizzato è la dimostrazione ulteriore della forza, a ...

Advertising

telodogratis : Spazio, in orbita con Ixpe anche l’Università di Pisa - StraNotizie : Spazio, in orbita con Ixpe anche l'Università di Pisa - TV7Benevento : Spazio, in orbita con Ixpe anche l'Università di Pisa... - italiaserait : Spazio, in orbita con Ixpe anche l’Università di Pisa - fisco24_info : Spazio, in orbita con Ixpe anche l'Università di Pisa: Tre detector unit realizzate dal team del professore Luca Ba… -