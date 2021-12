(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Quell'dami ha dato l'idea che non ci fosse alcuna voglia di...". Così Enricosul ddl Zan ad Atreju. Una osservazione che ha provocato rumoreggiamenti dalla platea. "Abbiamo solo applaudito, nessuna reazione da stadio", si è sentito in sala.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'Mediazione? C'è stata ovazione da derby contro ddl Zan...'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Letta

... Gian Micalessin (giornalista Il Giornale) ore 19.00 Intervista Enrico(segretario Partito ... conduttore televisivo) ore 18.00 Presentazione del libro 'Leggeperché non va' a cura di ...Il segretario del Pd, Enrico, torna a parlare della legge contro l'e della necessità della sua approvazione. Lo fa intervenendo all'Agorà organizzata dai dem sul tema dei diritti ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Quell'ovazione da derby mi ha dato l'idea che non ci fosse alcuna voglia di mediazione...". Così Enrico Letta sul ddl Zan ad Atreju. Una osservazione che ha provocato rumor ...Per evitare prossime uscite inopportune, svilenti la dignità di molti cattolici, anche e soprattutto di quelli aderenti al campo del centro-sinistra, oltre che delle persone omosessuali, consigliamo ...