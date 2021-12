Natale solidale, Farmacisti in Aiuto: “Regalare generosità fa bene al cuore” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche quest’anno ci avviciniamo al Natale: negli ultimi tempi stiamo vivendo delle festività natalizie molto diverse dal solito. Non possiamo negare che la pandemia da Covid ancora in corso abbia completamente stravolto le nostre vite. Dobbiamo ancora convivere con un virus che ci mantiene distanti e che ci ha portato via i nostri cari. Eppure, il sentimento d’amore che il Natale racchiude non potrà mai essere spento, anzi. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti e dare una mano a chi ha meno, a chi ha bisogno davvero del nostro Aiuto. Fare i regali di Natale è una tradizione a cui nessuno vuole rinunciare, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono sempre i doni più semplici quelli che scaldano il cuore. Fare un gesto generoso, donare solidarietà è un atto che fa bene a chi lo compie e a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche quest’anno ci avviciniamo al: negli ultimi tempi stiamo vivendo delle festività natalizie molto diverse dal solito. Non possiamo negare che la pandemia da Covid ancora in corso abbia completamente stravolto le nostre vite. Dobbiamo ancora convivere con un virus che ci mantiene distanti e che ci ha portato via i nostri cari. Eppure, il sentimento d’amore che ilracchiude non potrà mai essere spento, anzi. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti e dare una mano a chi ha meno, a chi ha bisogno davvero del nostro. Fare i regali diè una tradizione a cui nessuno vuole rinunciare, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono sempre i doni più semplici quelli che scaldano il. Fare un gesto generoso, donare solidarietà è un atto che faa chi lo compie e a ...

