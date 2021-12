Milan-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita: le modalità di acquisto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa giovedì 9 dicembre saranno in vendita i biglietti per Milan-Napoli, 18esima giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45 al Meazza. Queste le modalità di acquisto: La vendita del settore ospiti (TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN) aprirà giovedì 9 dicembre alle ore 12. Il prezzo dei biglietti di settore ospiti è di € 34 ( € 33 + €1 di prevendita) e possono essere acquistati sul sito www.acMilan.com nella sezione dedicata alla biglietteria on line. I residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il settore ospiti con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa giovedì 9 dicembre saranno inper, 18esima giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45 al Meazza. Queste ledi: Ladel(TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN) aprirà giovedì 9 dicembre alle ore 12. Il prezzo deidiè di € 34 ( € 33 + €1 di pre) e possono essere acquistati sul sito www.ac.com nella sezione dedicata alla biglietteria on line. I residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per ilcon ...

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - pisto_gol : Sas-Nap 2:2 Avanti 2:0 FRuiz/Mertens-e in controllo, il Napoli subisce l’1:2 di Scamacca al 71’, perde Koulibaly, p… - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - PepoTwitte : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @realpeppons @MdEroi #PronoTwitter11 Gen… - AndreSuspended_ : RT @RynaRaptor: Raga allora a Milan Napoli dovevamo essere in 3, siamo in 2 perché un mio amico ha il covid e non può venire più (noi lo ve… -