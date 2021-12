Le richieste delle piattaforme digitali devono essere più comprensibili dagli utenti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva da Maranello e non ci ha pensato due volte a mettersi in pista: Valentina Balzani si occupa di social media e comunicazione nella vita quotidiana, ma ora è anche una degli 80 delegati dei cittadini alla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Un ruolo che la lusinga e le conferisce responsabilità: rappresenterà infatti le posizioni emerse nel suo Citizens’ Panel, dedicato a valori, diritti, Stato di diritto, democrazia e sicurezza. Quali sono state le tue sensazioni durante gli incontri della Conferenza?L’esperienza alla Conferenza sul Futuro dell’Europa è stata stimolante e impegnativa, forse più di quanto mi aspettassi al momento in cui sono stata contattata. In generale, il dialogo nel mio Panel è stato molto rispettoso, educato e produttivo. Credo che la diversa provenienza dei partecipanti sia il grande punto di forza di questo evento: il confronto con visioni differenti ...