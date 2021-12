Inter: Correa torna per il tour de force di gennaio, ma con il Cagliari si rivede De Vrij (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stefan de Vrij dovrebbe tornare al centro della difesa dell'Inter per la sfida di domenica sera contro il Cagliari. Il centrale olandese manca dallo sfortunato autogol del derby (7 novembre), seguito ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stefan dedovrebbere al centro della difesa dell'per la sfida di domenica sera contro il. Il centrale olandese manca dallo sfortunato autogol del derby (7 novembre), seguito ...

Advertising

Inter : ?? | REPORT @tucu_correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ?? - SkySport : ULTIM'ORA INTER DISTRAZIONE MUSCOLARE AI FLESSORI DELLA COSCIA SINISTRA PER CORREA IL GIOCATORE VERRÀ VALUTATO DI N… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI ?? @EdDzeko ?? #Lautaro ?? @Alexis_Sanchez ?? @tucu_correa #ForzaInter #InterSpezia - FcInterNewsit : ?? Le ultime in vista della sfida di domenica sera ????? - fcin1908it : Inter, riecco de Vrij col Cagliari. Dumfries non al top, i rientri di Darmian e Correa… -