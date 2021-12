GF Vip | Lulù si commuove con Manuel | cosa è successo stanotte nel letto tra i due concorrenti

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 dicembre 2021)Selassié eBortuzzo, inizialmente con la loro storia d’amore hanno fatto appassionare il pubblico. Poi qualperò non ha funzionato e i due si sono allontanati soprattutto per volere di. LEGGI ANCHE:– Ultimamente i due sono apparsi nuovamente vicini: nella notte, ci sono stati diversi abbracci tra i due, che sembrano aver avuto modo di chiarirsi e confrontarsi. Tra alti e bassi,ha concesso qualche tenerezza a, che in questi 3 mesi di reality show è sembrata non essersi mai rassegnata alla fine della loro frequentazione. Gli utenti sul web hanno commentato ampiamente gli abbracci notturni tra i due, avvenuti prima di salutarsi per andare a dormire:ha accompagnatoma ...