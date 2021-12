F1 in tv | GP Abu Dhabi 2021 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci siamo, domani prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Abu, attesissimo ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen e Lewis Hamilton sbarcano sul tracciato di Yas Marina a parità di punti, con il chiarissimo intento di lottare fino all’ultimo metro per il tanto agognato successo finale. Dopo ventuno gare vissute con il cuore in gola, ed i fatti di Jeddah, i due grandi rivali affilano nuovamente le armi sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico, per decretare chi tra i due sarà il nuovo campione del mondo. Il portacolori della Red Bull vuole resistere al prepotente ritorno del sette volte iridato che, al momento, sembra disporre della vettura migliore. Chi la spunterà? IN TV – Il weekend di Abusarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per mezzo ...