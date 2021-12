Chi è Baltimora | il vincitore di X Factor 2021

(Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) -, all'anagrafe Edoardo Spinsante, 20 anni, da Ancona, ha vinto X. Parte del roster di Hell Raton, è uno studente giovanissimo e un po' nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Nella vita studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni senza però averla mai resa pubblica ed è proprio da un suo testo intitolato “” che proviene il suo nome d'arte. Suona il pianoforte, la chitarra e da subito ha fatto capire di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci. Alle Audizioni ha deciso di ...

Per, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, stasera i Maneskin sono il modello da seguire, ... E tra i 4 finalisti di stasera c'è da scommettere che c'èfarà di tutto per percorrere le loro ...X Factor è come un master' 22.42 A chiudere la seconda manchecon un medley composto da '... Hai l'impudenza diti dice grazie, grazie, e poi ti disegna il pis*llo sul vetro della macchina.Baltimora (Edoardo Spinsante) ha vinto la quindicesima edizione di X Factor Italia: scopriamo qualcosa in più sul talento di Hell ...È Baltimora il nuovo vincitore di X Factor 2021. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago la sua vittoria è stata accolta da un tripudio di gioia da parte del pubblico.