Baltimora è il vincitore di X Factor 2021

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 dicembre 2021)- XSorpresa a X: il, che al fotofinish batte gIANMARIA, talento di Emma e mai finito a rischio eliminazione nel corso del Live Show. Ma è il giovane marchigiano a salire sul gradino più alto del podio, portando in gloria il giudice Hell Raton per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno vince con Casadilego). La gara è iniziata con i duetti dei quattro finalisti con i giudici, che hanno visto “cadere” Fellow, la cui finale si è dunque limitata a Underwater cantata con Mika. Nella manche del Best Of, dove i tre superstiti hanno riproposto tre performance delle precedenti puntate, i Bengala Fire sono risultati i meno votati, classificandosi al terzo posto. I sogni di vittoria di Manuel Agnelli, come per ...