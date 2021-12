Atalanta-Villarreal | programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2021 2022

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la sesta giornata dei gironi di. Sfida da dentro o fuori per la Dea, che nel suo momento di forma migliore ospita gli spagnoli con cui si giocherà il passaggio del turno: un solo risultato possibile per i nerazzurri, la vittoria, o sarà eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - UEFAcom_it : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha d… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - InterClubIndia : RT @marifcinter: #ChampionsLeague, le 15 squadre migliori d'Europa: Ajax, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Juventus… - TheLege97981665 : RT @UEFAcom_it: Manca solo un posto... Atalanta o Villarreal? Chi completerà il quadro delle qualificate agli ottavi di #UCL? ?? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

? Nel tardo pomeriggio di giovedì si saprà se tra le magnifiche 16 ci sarà la dea o la formazione vincente dell'ultima Europa League. Con Juventus e Inter spettatrici molto ...L'ha ottenuto l'ok dalla Uefa per giocare contro ilalle 19:00 di stasera, giovedì 9 dicembre e non alle 16:30 come inizialmente previsto. Uno slittamento per consentire ai tifosi di ...Intanto c'è una notizia: Atalanta e Villarreal, in ogni caso, dopo il pareggio di ieri dello Young Boys, continueranno il proprio cammino europeo. Ma bisogna capire in ...Sono due, quindi, gli scenari che si prospettano, con o senza Atalanta agli ottavi. Se la Dea dovesse essere eliminata dagli spagnoli, la Juventus avrebbe la stessa probabilità di incontrare proprio i ...