Atalanta retrocessa in Europa League | Gasperini | “Troppi errori tecnici”

Advertising

perrsal : @LeonettiFrank Mi confermi @LeonettiFrank che, se esce fuori la carta segreta, l'Atalanta và agli ottavi di Champio… - Italpress : Atalanta ko col Villarreal, è retrocessa in Europa League - GiacomoNico2 : Il mio pensiero sulle italiane in coppa apparte l' Atalanta retrocessa in Europa League la delusione sono stati i r… - groucho_wa : @CucchiRiccardo Anche a Dicembre possono esserci partite decisive. Le mie squadre ne hanno giocate due, secondo me:… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta retrocessa

Due avanti (Juventus e Inter), unain Europa League () e una bocciata senza appello (Milan): il bilancio dell'autunno dell'Italia in Champions League è un concentrato di luci ed ombre. Fa male la resa dell'...... dopo due anni su due, esce per la prima volta la Dea, "" ora in Europa League. Che Villarreal ? Stessi undici di partenza annunciati ieri prima del rinvio per Gasperini ed Emery....L’Atalanta è fuori dalla Champions League. La squadra di Gasperini perde in casa per 2-3 contro il Villareal nell’ultima partita del suo girone: era una gara da dentro o fuori, solo vincendo gli orobi ...Archiviata la pratica Leicester non senza qualche patema, il Napoli di Luciano Spalletti chiude secondo il proprio girone alle spalle dello Spartak Mosca.