Arriva la nuova norma sul green pass: a chi può essere revocato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra pochi giorni dovrebbe entrare in vigore la norma che sospende il green pass ai positivi al Covid: la decisione del Garante della privacy Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra pochi giorni dovrebbe entrare in vigore lache sospende ilai positivi al Covid: la decisione del Garante della privacy

Advertising

amendolaenzo : Nuova tappa. Domani il #RoadToRecovery ???????? arriva in Toscana, a #Empoli e #Pisa. Per il #NextGenerationEU, la nost… - TwittGiorgio : Arriva la nuova norma sul green pass: a chi può essere revocato - indip_nuova : Arriva la tredicesima, 21 miliardi per risollevare gli acquisti - - infoitinterno : Arriva la nuova norma sul green pass: a chi può essere revocato - SilviaPrato1 : RT @F1N1no: Ecco una nuova genialata giornalistica... I 50 mln di qualificazione Champions Il Milan li può spendere 2 volte.. In estate e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuova Napoli grinta e cuore: gli azzurri battono il Leicester e avanzano in Europa Al minuto 33 arriva il pari degli inglesi, con un tiro dal limite di Dewsbury Hall. Al 41' nuova tegola per gli azzurri: si fa male anche Lozano. Entra Malcuit. Ad inizio ripresa il Napoli torna in ...

Nuovo decreto, i fondi contro il caro - bollette arrivano a 3,8 miliardi Ora, grazie a questa nuova operazione contabile, si arriva a un ulteriore miliardo in più che quindi porta la dote complessiva a 3,8 miliardi. Ma per avere le cifre definitive bisognerà aspettare la ...

Arriva la nuova norma sul green…" Il ministero della Salute corre ai ripari. Il sistema di tracciamento del certificato verde non ha funzionato, proprio perché non viene sospeso. La polizia lo ha scoperto e il giovane è stato subito d ...

L’Igea si rafforza in vista del big-match: dopo Gnicewicz arriva Giorgio Stassi Domenica a Santa Teresa di Riva l'Igea vicecapolista con 29 punti farà visita alla Jonica allenata dal barcellonese Michele Campo, vecchia gloria igeana, terza forza del torneo a quota 27. Dopo il suc ...

Al minuto 33il pari degli inglesi, con un tiro dal limite di Dewsbury Hall. Al 41'tegola per gli azzurri: si fa male anche Lozano. Entra Malcuit. Ad inizio ripresa il Napoli torna in ...Ora, grazie a questaoperazione contabile, sia un ulteriore miliardo in più che quindi porta la dote complessiva a 3,8 miliardi. Ma per avere le cifre definitive bisognerà aspettare la ...Il ministero della Salute corre ai ripari. Il sistema di tracciamento del certificato verde non ha funzionato, proprio perché non viene sospeso. La polizia lo ha scoperto e il giovane è stato subito d ...Domenica a Santa Teresa di Riva l'Igea vicecapolista con 29 punti farà visita alla Jonica allenata dal barcellonese Michele Campo, vecchia gloria igeana, terza forza del torneo a quota 27. Dopo il suc ...