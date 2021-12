Uomini e donne, programmazione sospesa: la decisione di Mediaset spiazza tutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brutte notizie per tutti gli appassionati del celebre dating di Canale 5. Mediaset ha deciso di annullare la programmazione prevista, buttando giù i fan di Uomini e donne. Una brutta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brutte notizie pergli appassionati del celebre dating di Canale 5.ha deciso di annullare laprevista, buttando giù i fan di. Una brutta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

