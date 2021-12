Una vita: Genoveva è completamente sconvolta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere che Genoveva riceverà un pacco da una persona misteriosa e il contenuto non sarà di suo gradimento Genoveva non si fida più di lauraUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi 8 dicembre, ci svelano che un uomo a volto coperto lascerà una scatola sull’uscio di casa di Genoveva. Quando la aprirà, la donna resterà visibilmente turbata! Cosa ci sarà nel contenitore? Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. Anticipazioni: Genoveva sospetta di Laura Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere che Genoveva sarà sempre più preoccupata. La donna, nonostante è riuscita a comprare il silenzio di Laura ha comunque timore che la domestica psosa tradirla. Per questo motivo, la dark lady ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere chericeverà un pacco da una persona misteriosa e il contenuto non sarà di suo gradimentonon si fida più di lauraUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi 8 dicembre, ci svelano che un uomo a volto coperto lascerà una scatola sull’uscio di casa di. Quando la aprirà, la donna resterà visibilmente turbata! Cosa ci sarà nel contenitore? Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. Anticipazioni:sospetta di Laura Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere chesarà sempre più preoccupata. La donna, nonostante è riuscita a comprare il silenzio di Laura ha comunque timore che la domestica psosa tradirla. Per questo motivo, la dark lady ...

