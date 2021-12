Scarcerazione Zaki, Boldrini: “Patrick finalmente è libero” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – Scarcerazione Zaki, esulta Laura Boldrini. Ecco che cosa afferma su Facebook la parlamentare del Partito Democratico, ex presidente della Camera dei Deputati: “Ordinata la Scarcerazione di Patrick Zaki, finalmente! Siamo ansiosi di rivederlo in libertà dopo quasi due anni di detenzione solo per aver espresso le sue opinioni. Proseguiamo le mobilitazioni in tutte le sedi a difesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Boldrini, la bufala che riguarda la sorella Mattarella al Parlamento: approvare la legge elettorale Le donne alla Camera: in 1.300 per raccontare le violenze Laura Boldrini entra nel Pd Laura Boldrini dice ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA –, esulta Laura. Ecco che cosa afferma su Facebook la parlamentare del Partito Democratico, ex presidente della Camera dei Deputati: “Ordinata ladi! Siamo ansiosi di rivederlo in libertà dopo quasi due anni di detenzione solo per aver espresso le sue opinioni. Proseguiamo le mobilitazioni in tutte le sedi a difesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, la bufala che riguarda la sorella Mattarella al Parlamento: approvare la legge elettorale Le donne alla Camera: in 1.300 per raccontare le violenze Lauraentra nel Pd Lauradice ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La scarcerazione di Patrick #Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione. Un abbracc… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vice… - ilpost : Un tribunale egiziano ha ordinato la scarcerazione di #PatrickZaki. Non significa però che #Zaki sia stato assolto:… - aldallavecchia : RT @jacopo_iacoboni: Apprezzabile sobrietà comunicativa di Draghi, che non si appropria della bellissima notizia della scarcerazione di Zak… - gianfrimuntari : RT @anikeatable: Giorgia Meloni e Matteo Salvini non hanno scritto niente sulla scarcerazione di Patrick Zaki. Lo trovo vergognoso. Non mi… -