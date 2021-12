Rose bianche e preghiere | all’alba l’omaggio del Papa all’Immacolata nel cuore di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– E’ ancora buio quando in piazza di Spagna, dove sorge il monumentoConcezione, arriva il Pontefice. Come lo scorso anno (leggi qui), per evitare assembramenti,Francesco ha deciso di recarsi neldella Capitale per il tradizionale omaggio alla Vergine in forma privata. Poco prima delle 6.15, Bergoglio ha deposto un cesto dialla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, chiedendoLe il miracolo della cura, per i tanti malati; della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga ildi pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri. Alle 6.20 il Pontefice ha lasciato ...