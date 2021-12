Pioli: «Grande delusione ma faremo tesoro di questa esperienza» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci sono rimpianti, credo meritassimo qualcosa in più soprattutto in casa contro Porto e contro l’Atletico. Ma nel nostro percorso ci sta incontrare difficoltà a questi livelli, sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo visto come si lavora e come si gioca in Europa. faremo tesoro di questa esperienza, anche se è chiaro che c’è Grande delusione stasera”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Liverpool (2-1). “Pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte, ma il livello è questo – ha poi aggiunto – Stiamo parlando comunque di avversari abituati a giocare in Champions a questi livelli. Per molti di noi è stata la prima volta, all’inizio abbiamo sofferto a livello di preparazione della partita e di sviluppo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci sono rimpianti, credo meritassimo qualcosa in più soprattutto in casa contro Porto e contro l’Atletico. Ma nel nostro percorso ci sta incontrare difficoltà a questi livelli, sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo visto come si lavora e come si gioca in Europa.di, anche se è chiaro che c’èstasera”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefanoai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Liverpool (2-1). “Pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte, ma il livello è questo – ha poi aggiunto – Stiamo parlando comunque di avversari abituati a giocare in Champions a questi livelli. Per molti di noi è stata la prima volta, all’inizio abbiamo sofferto a livello di preparazione della partita e di sviluppo ...

