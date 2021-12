Patrick Zaki rilasciato: il Bologna lo aspetta al Dall’Ara – FOTO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Patrick Zaki rilasciato e il Bologna gli scrive subito. Il tweet del club emiliano all’indirizzo del famoso ricercatore Dopo un lungo calvario durato quasi due anni, Patrick Zaki è stato finalmente rilasciato ed ha potuto riabbracciare la propria famiglia. Una gioia condivisa anche dal Bologna, squadra di cui è grande tifoso. Patrick ti aspettiamo presto al Dall’Ara https://t.co/WkPhSWX6Le— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) December 8, 2021 «Patrick ti aspettiamo presto al Dall’Ara» il messaggio della società emiliana, con tanto di cuori rossoblù all’indirizzo del ricercatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)e ilgli scrive subito. Il tweet del club emiliano all’indirizzo del famoso ricercatore Dopo un lungo calvario durato quasi due anni,è stato finalmenteed ha potuto riabbracciare la propria famiglia. Una gioia condivisa anche dal, squadra di cui è grande tifoso.ti aspettiamo presto alhttps://t.co/WkPhSWX6Le—Fc 1909 (@BfcOfficialPage) December 8, 2021 «ti aspettiamo presto al» il messaggio della società emiliana, con tanto di cuori rossoblù all’indirizzo del ricercatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

