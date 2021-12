Osimhen | «Si guarda in avanti verso grandi cose»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victor, tornato proprio oggi ad allenarsi in campo, ha voluto mandare un messaggio sui social network ai suoi fan e ai tifosi. L'attaccante nigeriano del Napoli ha ringraziato chi in questi giorni difficili gli è stato vicino, chi ha provato a contattarlo per manifestargli solidarietà. Ora il suo sguardo – così scrive – è rivolto al futuro. Thankful To GOD,I Sincerely Appreciate Those Who Reached Out To Me,God Bless You And YoursNo Time To Dwell On Past Transgressions,Looking Forward To The Greater Things AheadGod Is The GreatestWe Move @sscnapoli pic.twitter.com/7TsMqDIWWz — victor(@victor9) December 8, 2021