Osimhen corre a Castel Volturno | il video

Victor Osimhen ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, come mostra la società azzurra in un video postato sui social. Il nigeriano sta recuperando dopo l'operazione allo zigomo. La prima prognosi parla di 90 giorni di stop, ma Osimhen ha intenzione di bruciare le tappe e tornare prima a disposizione del Napoli. Il sogno è quello di giocare anche la Coppa d'Africa, ma la competizione continentale comincia il 9 gennaio quindi sembra molto complicato che il nigeriano vi possa partecipare. Intanto Osimhen ha cominciato a correre a Castel Volturno e questo è sicuramente un ottimo segnale per tutti. Il chirurgo che lo ha operato aveva parlato di una situazione complicatissima, ma Osimhen non si è perso d'animo.

