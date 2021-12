Mourinho | “Rui Patricio | Mkhitaryan e Smalling non ci saranno | devono riposare Non ci aspettavamo così tanti problemi insieme”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Josèha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida con il CSKA-Sofia di Conference League: “Oggi ho parlato con i giocatori e ho fatto un esempio: ero al Manchester United in Champions League, noi e la Juve erano qualificati per gli ottavi di finale e per finire primi la Juve non doveva vincere con Young Boys e noi dovevamo farlo con il Valencia. Non ci abbiamo creduto: abbiamo perso noi e ha perso la Juve. Avevo una sensazione da idiota. Domani dobbiamo andare lì e vincere, poi se il Bodø/Glimt vince siamo secondi, andiamo ai playoff a febbraio. Dobbiamo andare seri. Sappiamo delle difficoltà che abbiamo coninfortuni e sappiamo che ogni giocatore che perdiamo in questo momento è un disastro. Ci sarà un metro di neve, sarà difficile. Dobbiamo per forza far risposare qualcuno: Rui, ...