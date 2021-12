Manuale pratico per distinguere i gol di Mario Pasalic

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)non ha nessun segno particolare. Si taglia i capelli da solo col rasoio elettrico cercando soltanto di non lasciare chiazze o difformità. Ha le labbra sottili, gli occhi né grandi né piccoli e gioca in un ruolo indefinito tra centrocampo e attacco. Troppo tecnico per essere un mediano, troppo poco tecnico per essere un vero numero dieci. Il suo stile è la sobrietà suprema: non colpisce né per dolcezza né per legnosità, non tocca la palla poco né troppo. Per confonderci le idee usa sia il destro che il sinistro. È uno specialista di marcature multiple in partite in cui l’Atalanta segna quattro o cinque gol, e in cui le sue reti possono disperdersi come gocce d’olio in una bacinella d’acqua. Arriva sempre un momento dell’anno in cui ci accorgiamo cheha già segnato diversi gol in campionato, e non ce ne ricordiamo ...