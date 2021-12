Manovra 2022, Bombardieri: “Sciopero? Disponibili a confronto anche in extremis” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Manovra 2022, i sindacati sono Disponibili a un confronto con il governo anche in extremis. Lo annuncia ad Agorà Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, sull’ipotesi che si riesca ad evitare anche all’ultimo lo Sciopero programmato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. “Noi – ha detto – siamo sempre pronti al confronto, non abbiamo mai chiuso porte”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021), i sindacati sonoa uncon il governoin. Lo annuncia ad Agorà Pierpaolo, segretario generale Uil, sull’ipotesi che si riesca ad evitareall’ultimo loprogrammato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. “Noi – ha detto – siamo sempre pronti al, non abbiamo mai chiuso porte”. L'articolo proviene da Italia Sera.

