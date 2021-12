LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: al via la decima partita, il norvegese sul 6-3 dopo le prime nove (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:32 2. Cf3 Cf6. Ancora la Russa per Nepomniachtchi. 13:32 1. e4 e5. Finora nulla di nuovo. 13:30 Tutti e due i giocatori in abito scuro (e Carlsen per la prima volta si dissocia dall’associazione di colori con quello che ha alla scacchiera). 13:27 Ultimi preparativi prima dell’inizio della decima partita. 13:24 Chi non ha smesso di esserci è il pubblico, anche quest’oggi presente in buona misura al di là del vetro che lo separa dai due contendenti. 13:21 A questo punto della sfida, con il Nero, è evidente che Nepomniachtchi, contro 1. e4, potrebbe giocare qualcosa di diverso da e5 con Cf6 (Difesa Russa). Siciliana in arrivo? O qualunque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:32 2. Cf3 Cf6. Ancora la Russa per. 13:32 1. e4 e5. Finora nulla di nuovo. 13:30 Tutti e due i giocatori in abito scuro (eper la prima volta si dissocia dall’associazione di colori con quello che ha allaera). 13:27 Ultimi preparativi prima dell’inizio della. 13:24 Chi non ha smesso di esserci è il pubblico, anche quest’oggi presente in buona misura al di là del vetro che lo separa dai due contendenti. 13:21 A questo punto della sfida, con il Nero, è evidente che, contro 1. e4, potrebbe giocare qualcosa di diverso da e5 con Cf6 (Difesa Russa). Siciliana in arrivo? O qualunque ...

zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: tra poco la decima partita norvegese avanti 6-3 dopo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Decima partita del match tra Magnus Carlsen, che difende tre punti di vantaggio nella sfida mondiale… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione persa per lo sfidante, il campione verso l… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: terza vittoria per il detentore del titolo, il russo… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il campione con l’apertura Inglese… -