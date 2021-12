I migliori film del 2021, scelti dal New York Times (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Due classifiche con dieci film ciascuna con ai primi posti “Drive My Car” e “Summer of Soul”, e vari film disponibili in streaming Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Due classifiche con dieciciascuna con ai primi posti “Drive My Car” e “Summer of Soul”, e varidisponibili in streaming

Advertising

ValentinaFascia : RT @ilpost: I migliori film del 2021, scelti dal New York Times - offthemagic : RT @ArianaGrande_IT: 'Ariana Grande dimostra ancora una volta le sue abilità comiche nel ruolo della pop star Riley Bina [...] la sua inter… - ilpost : I migliori film del 2021, scelti dal New York Times - ElTanoFlaco : @gozzanna Tutto questo solo perché su prime video ci sono i film migliori, peggio di Giuda. - italiatopgames : Videogames Made In Italy – Le migliori novità presentate al Future Film Festival -