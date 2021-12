Due buchi neri si avvicinano: sono i più vicini mai scoperti. Quanto distano e cosa succederebbe in caso di collisione? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gli astronomi informano che due enormi buchi neri si stanno avvicinando l’uno all’altro e si uniranno in un unico colossale abisso. Ad oggi sono i buchi neri più vicini tra loro mai scoperti e la collisione pare inevitabile. I due buchi neri di trovano a 80 milioni di anni luce della terra, ma la distanza tra i due è di soli 1.600 anni luce. La dottoressa Karina Voggel, dell’Università di Strasburgo ha dichiarato: “Hanno una separazione minore rispetto ad altre coppie di buchi neri scoperte. Eventualmente, si uniranno in un unico buco nero gigante“. Al momento della fusione genereranno onde gravitazionali, o increspature spazio-temporali, come predetto dalla teoria ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gli astronomi informano che due enormisi stanno avvicinando l’uno all’altro e si uniranno in un unico colossale abisso. Ad oggipiùtra loro maie lapare inevitabile. I duedi trovano a 80 milioni di anni luce della terra, ma la distanza tra i due è di soli 1.600 anni luce. La dottoressa Karina Voggel, dell’Università di Strasburgo ha dichiarato: “Hanno una separazione minore rispetto ad altre coppie discoperte. Eventualmente, si uniranno in un unico buco nero gigante“. Al momento della fusione genereranno onde gravitazionali, o increspature spazio-temporali, come predetto dalla teoria ...

