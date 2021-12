Come copiare lo stile college di Valeria Bilello e ringiovanire in un attimo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci siamo innamorate del blazer in stile college di Valerie Bilello! Attrice apprezzata da critica e pubblico, appassionata di moda (presentava Nonsolomoda su Canale 5) è decisamente ricca di stile che mostra post dopo post sui suoi social e nelle apparizioni pubbliche ufficiali. Nata in Sicilia, ma affermatasi a Milano in giovane età grazie ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci siamo innamorate del blazer indi Valerie! Attrice apprezzata da critica e pubblico, appassionata di moda (presentava Nonsolomoda su Canale 5) è decisamente ricca diche mostra post dopo post sui suoi social e nelle apparizioni pubbliche ufficiali. Nata in Sicilia, ma affermatasi a Milano in giovane età grazie ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

